タレントの三船美佳（４２）が１５日、読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。木村拓哉と共演した際の思い出を語り、司会の上沼恵美子をうらやましがらせた。木村の話題の中で、三船は「ＳＭＡＰ×ＳＭＡＰ」（フジテレビ系）の人気コーナー『ビストロＳＭＡＰ』に出演したことを明かし、「お料理の手際がよくてドキドキ」と笑顔で回想。ビストロ−では女性ゲストの場合、勝ったチームがゲストにキスをすることになって