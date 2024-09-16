よーじやグループは、2024年9月19日から10月8日まで期間限定ショップ「よーじやふらっと」を開催します。来場者・購入者限定の特典が盛りだくさん！【キャンペーン1：来場特典・購入特典】来場特典：フェイシャルケアブランド「su-ha（すーは）」のパウチサンプルを1つプレゼント購入特典：よーじやオリジナルボールペン（非売品）を、1会計につき1本プレゼント【キャンペーン2：よーじやカプセルトイキャンペーン】イベント会場で