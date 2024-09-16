台風13号の影響で、秋雨前線の活動が活発になり、14日からの3連休は各地で大雨が降りました。さらに、大型の台風14号が発生し、注意が必要です。【画像】完全復活！浅草サンバカーニバル猛暑の中で踊り切ったダンサー■大雨で各地のイベントに影響も福島県では雨の降りしきるなか、稲光が光ります。東京・港区六本木では、傘を持っていなかったのか、雨に濡れながら歩く人の姿も見られました。栃木県矢板市で高速道路を走