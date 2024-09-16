週末、YouTubeチャンネルを更新したシンガー・ソングライターの優里さん（30）。そこで「パニック障害」と「広場恐怖症」だと診断を受けたことを公表しました。街では「知らなかったのでビックリしました。有名な方だし、曲好きな人多いから心配です」「早く復活して、またYouTubeとかで音楽聴きたい」などといった声が聞かれました。優里さんは「ドライフラワー」や「ベテルギウス」など大ヒットを連発。全ての楽曲のストリーミン