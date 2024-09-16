俳優で麻雀プロの萩原聖人（53）が16日、都内で行われたプロ麻雀リーグ「Mリーグ2024−2025」開幕式前に、「TEAM RAIDEN／雷電」の一員として取材に応じた。現状を「逆境」と表現し、7年目のシーズンへの覚悟を語った。昨季チームはレギュラーシーズントータルでマイナス484・5ポイント。全9チーム中8位となり、セミファイナル進出を逃した。新シーズン開幕を迎え「いよいよ、本当の逆境のシーズンが来たなと」と切り出した。「今