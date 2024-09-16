2024年9月13日現在、モスバーガーではバーガーからスイーツまで秋の新作メニューがたくさん登場しています。今、SNSで特に注目を浴びているのが「熱々（あつあつ）おさつボール」。「100個食べられる」「美味しすぎて目玉飛び出た！！！」「絶対食べた方がいいよ」「むっちゃ芋でうま」「常時おいててほしい」と、Xでは絶賛の声が止まりません。このスイーツは一体何者なのでしょうか......。気になった記者は、さっそく購入してみ