Reolが、ニューEP『秘色録』を11月13日にリリースする。 （関連：連載『lit!』第119回：Giga×TeddyLoid×Reol、はるまきごはん、夏代孝明ら手掛けた『プロセカ』各ユニット曲最新5選） ReolがEP作品をリリースするのは、前作『文明EP』以来およそ5年8カ月ぶり。本作には10月より放送予定のTVアニメ『青の祓魔師雪ノ果篇』のオープニングテーマ「RE RESCUE」をはじめ、マクドナルドUSA『WcDon