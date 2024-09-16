パリ五輪のレスリング男子グレコローマンスタイル77キロ級で金メダルに輝いた高松市出身の日下尚選手の凱旋パレードが市内中心部の商店街で行われました。 多くの市民の祝福を受け丸亀町壱番街に姿を見せた日下選手。胸元の金メダルが輝きます。パレードは香川県と高松市が共同で行ったもので、出発式では池田知事から「うどん県観光大使」にも任命されました。 「日下さ～ん」「ありがとう」 日下選手