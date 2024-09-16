社会奉仕活動に取り組むライオンズクラブが地域の活性化を目的に美容家・IKKOさんのトークショーを開催しました。 （IKKOさん）「どんだけ～！」 難病と闘う子どもたちの支援など、社会奉仕活動に取り組むライオンズクラブが自分たちの活動について広く知ってもらおうと開催したもので、約800人が無料招待されました。美容家・IKKOさんによる軽快なトークに会場は笑い声に包まれていました。 （ライオ