9月16日に開催された『AniplexOnlineFest2024』にて、TVアニメ『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』第2期「京都動乱」の追加キャストが発表され、あわせて第2弾キービジュアルと第3弾PVが公開された。 参考：『るろうに剣心』第2期キービジュアル＆第2弾PV公開EDテーマはNOMELON NOLEMON 第2期では、緋村剣心は神谷道場での穏やかな日々ではなく、志々雄真実と対峙する苦難の道を歩む。舞台を東京から京都