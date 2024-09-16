岡山大学陸上競技部が、11月に開催される大学三大駅伝のひとつ「全日本大学駅伝」の出場権を初めて獲得しました。 今月13日に行われた中国四国地区の予選会で、1万メートルのタイムレースが行われ、各大学上位8人の合計タイムで1枠を争いました。 岡山大学は堅実な走りで他の大学を圧倒。創部以来初となる伊勢路への切符を掴み取りました。岡山大学は来月行われる出雲駅伝の出場権も獲得しています。