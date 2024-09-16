オクラがおいしい季節ですね。わが家では、和え物などの副菜にするのが定番ですが、なんと「薬味」にしちゃうレシピを埼玉県の農家から教わりました。塩昆布とコンビーフで味付けした炊き込みご飯の上に、さっとレンチンしたオクラと他の薬味をのせたら完成！暑いと、なかなか炊き込みご飯って食べませんが、これなら残暑にもぴったり♪火を使わないのも、うれしい～！さっそく作ってみますよ～。 【農家直伝