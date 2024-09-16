同じ大国のロシアと中国は独裁的なのに、インドは民主主義の王道です（写真：xtrekx／PIXTA）IT企業が増え、経済も発展しているインド。多様性の国ならではの絶妙なバランス感覚を持つインドが新時代の国際的リーダーになる日も近いと見る向きもあります。元外交官として、そして個人として世界97カ国を見てきた山中俊之氏が、地政学に「政党」という切り口をプラスして分析します。※本稿は山中俊之著『教養としての世界の政党』