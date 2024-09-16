濃厚な旨味が特徴で、高級食材として知られる「ウニ」。好きだけど、高価ゆえなかなか食べる機会がない、という方もきっと多いことでしょう。そんなウニ好きの皆さん必見のレシピを、料理研究家のリュウジさんが紹介しています。「ジェネリックウニ丼」と名付けられた料理は、1000円のウニがたった50円で再現出来てしまうとのこと。ほ……本当なのか……？【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】もちろん筆者もウニ