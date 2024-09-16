伊東純也と中村敬斗が所属するスタッド・ドゥ・ランスは現地時間９月15日、リーグ・アンの第４節でナントと敵地で対戦し、２−１で逆転勝利を収めた。この一戦で劇的な勝ち越しゴールを奪ったのが、73分から途中出場を果たした中村だ。１−１で迎えた90＋１分、味方とのワンツーで相手の守備網をかいくぐった伊東のラストパスにボックス内で反応。ワントラップから素早く右足を振り抜き、狙いすましたシュートをゴール左に決め