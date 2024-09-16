広島テレビのアナウンサーが、気になるテーマを自ら取材して、お伝えする『アナたにプレゼン』。有田優理香アナウンサーが、困難を乗り越えてインターハイ出場の夢をつかんだ陸上部の高校生をプレゼンします。 インターハイは『全国高校総合体育大会』の通称で、高校生のスポーツの祭典で運動系の部活動をしている高校生にとっては、大きな目標のひとつです。 今回は、インターハ