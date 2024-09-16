【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■決して自分たちのペースを崩さない“稜海”のペースに翻弄される、超特急ユーキ＆マサヒロ！ 超特急のカイとリョウガが、小笠原海と船津稜雅として出演する、スペースシャワーTVのレギュラー番組『稜海しました！in スペシャ』。 このたび、9月23日24時からの放送回に、ゲストとして超特急のユーキとマサヒロの参加が決定した。 スペシャ