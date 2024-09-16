「すでに幕下上位クラスの実力はありますよ」大相撲秋場所の最中、相撲部屋関係者を唸らせているのは、和歌山商業高校３年の西出大毅だ（写真）。インターハイの個人戦を２年連続Ｖ。団体でも主将として、同校相撲部を63年ぶりの優勝に導いた。「身長180センチ、体重170キロの巨体を生かした突き押しや右四つを得意とする『高校横綱』です。インターハイを２年連続で制したのは、十両の伯桜鵬以来の快挙。プロに転向すれば、関取