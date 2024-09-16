既に告示された自民党総裁選（９月27日投開票）をめぐっては、各種世論調査で石破茂元幹事長が上位につけている。2020年以来５回目の登板であり、2021年の総裁選では出馬断念に追い込まれた。なぜ「終わったはずの男」が再浮上しているのか。石破氏は９月10日の政策発表会見で、次のように意気込みを語っている。「自分の38年の政治生活の集大成と位置づけ、最後の戦いとして全身全霊をもって挑んでまいります」３年前に出馬