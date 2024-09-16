笑うのも怒るのも悲しむのも楽しむのも、すべてが全力な一頭身のハムスター“ちみたん”の日々を描く4コマ漫画をまとめた「ちみたん本 〜4コマどっさりみっちり集めもいた〜」。連載第7回目は、愛され、癒やされ、助けられまくりなちみたんのエピソードをお届け。ちやほやされるのも案外楽じゃない!?【漫画】「ちみたん本 〜4コマどっさりみっちり集めもいた〜」を読むティッシュ配りに弱気になるちみたん…涙をぬぐうのは当のティ