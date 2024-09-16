「スポーツに政治が介入すべきではない」これは正論だと思う。しかし、現実は違う。「スポーツイベントは政治そのものだ」…そう痛感させられたのが、2002年サッカーＷ杯の日本と韓国による招致合戦だった。日本は1989年にＷ杯招致の意思をFIFA（国際サッカー連盟）に示し、1991年に招致委員会を発足させた。これを受けて韓国は、1993年にＷ杯招致の立候補を表明。韓国政財界に多大な影響力を持つ大韓サッカー協会会長で、現代