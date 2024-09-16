1980〜90年代に販売されたゲーム機やソフトが「レトロゲーム」として人気を集める中、中国メディアのIT之家によると、イタリアの金融警察は13日、80〜90年代の人気タイトルの一部を収録した中国製の偽造レトロビデオゲーム機を密輸していた組織を摘発したと発表した。トリノ金融警察の経済犯罪課長アレッサンドロ・ランジェラ氏はフランス通信社（AFP）に対し、「4700万本超の海賊版ゲームが違法に保存されていたゲーム機約1万2000