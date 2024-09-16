明星食品は、たこ焼チェーン店「築地銀だこ」とコラボレーションしたカップ焼きそば「築地銀だこ監修 たこ焼味焼そば」を、2024年9月16日にリニューアル発売した。ふりかけ増量で風味を強化22年に発売し好評だったという「たこ焼味焼きそば」が復活する。「築地銀だこ」の皮はパリッと、中はトロッと、たこはプリッとした食感が特徴のメニュー「ぜったいうまい！！たこ焼」を表現した。前回と比べ、ふりかけを増量することでたこ焼