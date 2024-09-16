オリックスは16日、小田裕也選手が今季限りで現役を引退すると発表しました。九州学院高、東洋大、日本生命を経て、2014年のドラフトでオリックスから8位で指名を受けてプロ入り。ルーキーイヤーには31試合に出場し、89打数29安打で打率.326を記録しました。オリックス一筋10年の小田選手は、通算680試合に出場し、163安打、10本塁打、62打点、18犠打、51盗塁を記録。21年から23年には、オリックスのリーグ3連覇にも貢献。21年のCS