フリーアナウンサー大島由香里（40）が16日、MCを務めるTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、子育ての悩みについて明かした。株式トレーダーでタレントの若林史江が、保育園の駐車場に最近、自動販売機が設置されたといい、「そこで買ってくれって泣き叫ぶ子供が続出している」と報告した。マツコ・デラックスも「目の付けどころがすごいね。子供に駄々をこねさせ、買わせるという」と、商魂たくましさに