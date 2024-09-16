名古屋市・千種区の東山動植物園は16日、コモドドラゴンの「タロウ」を一目見たいという人たちで朝から大行列です。 【写真を見る】「環境にも慣れたよう…」コモドドラゴン「タロウ」に大行列ぬいぐるみも完売名古屋・東山動植物園 展示室の前では、待ちわびた人たちがその姿にくぎ付け！体長2ｍ70cmのタロウの迫力に圧倒されていました。（来園者）「とにかくデカくて、びっくりした」「息子が早く見たいというので、私は