Photo: Haruki Matsumoto こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。 スマホとカードだけでも買い物に困ることもありませんが、現金のみのショップや自販機もまだ多く存在します。 筆者もランチの時間などに少しだけ現金が必要なことが多いので、スマホと一緒に持ち歩きやすいミニ財布を探していたところ「YOSHINAカードケース」を試す機会をもらいました