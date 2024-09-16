記者会見する沖縄県の玉城デニー知事＝6日、沖縄県庁沖縄県で相次ぎ発覚した米兵による性的暴行事件を巡り、米軍の再発防止策に県民は厳しい目を向けている。米側はパトロール強化や住民側と意見交換をする場の設置を表明したが、詳細は不明。専門家は、地域と米軍との信頼関係が損なわれることは、日米安全保障体制に影響しかねないとして「米側は事件を軽視せず、危機感を持って対応するべきだ」と指摘する。「綱紀が緩みき