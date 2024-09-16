俳優・本木雅弘（58）＆女優でエッセイスト・内田也哉子夫妻の長男で、モデルのUta（26）が15日、インスタグラムで、祖母で女優・樹木希林さんの七回忌を報告した。氷川きよし歌手活動再開！1 年 8 カ月ぶりコンサートを開催し完全復活幼いUtaと着物姿の樹木さんが二人でどこかを指さしているツーショット写真を添え、「今日で祖母の七回忌を迎えました」と伝えた。樹木さんは、18年9月15日に75歳で亡くなった。天国の祖母について