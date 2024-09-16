■逮捕時より“軽い罪”で起訴なぜ？トラックで反対車線に飛び出し、3人を死なせた運転手が逮捕時よりも軽い罪で起訴され、遺族が怒りの会見です。遺族「とにかく何で？という気持ちが強かった」5月、群馬県伊勢崎市で飲酒してトラックを運転して乗用車に衝突し、2歳の男の子を含む家族3人を死亡させたなどとして鈴木吾郎被告（69）は「危険運転致死傷」の疑いで逮捕されました。しかし、前橋地検は起訴内容から「飲酒運転