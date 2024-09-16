麻雀（マージャン）を頭脳スポーツとして打ち出すプロリーグ戦「Mリーグ」が16日、開幕した。ゼロギャンブル宣言とともに始まったリーグ戦は7年目を迎えた。昨季優勝し、シャーレを掲げるパイレーツの選手たち©MリーグMリーグは2018年、麻雀の負の側面を払拭（ふっしょく）し、頭脳スポーツ化させる理念を掲げて発足した。Jリーグ初代チェアマンの川淵三郎氏が最高顧問を務めており、この日の開幕式でも川淵氏が開幕を宣