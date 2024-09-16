『ブラックぺアン シーズン2』の試写会に出席した竹内涼真、二宮和也、チェ・ジウ嵐・二宮和也が主演する日曜劇場『ブラックペアン シーズン2』（TBS系）。9月15日（日）、衝撃の最終回（第10話）を迎えたが、同時にシーズン3への期待値がさっそく高まっている。本作は2018年に放送された『ブラックペアン』の続編で、人も金をももてあそび、「悪魔」と呼ばれているダークヒーロー的な天才外科医・天城雪彦を主人公とした物語