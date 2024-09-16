女子プロレス「マリーゴールド」の林下詩美（２６）が、まさかの黒星を喫した。シングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」ドリームリーグ公式戦（１６日、東京・後楽園ホール）でＭＩＲＡＩ（２４）と激突。２０２２年３月２７日の両国大会以来、２度目のシングルマッチだ。開幕戦で野崎渚に敗れ黒星発進となった詩美は、その後２連勝を収め２勝１敗の勝ち点４でこの日を迎えた。試合開始のゴングが鳴るとグラウンドの攻防を