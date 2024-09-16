日本ハムは１６日の楽天戦（楽天モバイル）に５―６で競り負け、連敗を喫した。先発した金村は小郷と辰己にそれぞれ一発を浴びたものの、５回６６球を投げ３安打２失点。レイエス、万波の一発など味方打線の援護もあり勝ち投手の権利を持ってマウンドを救援陣に託した。だが、３―２と１点リードの７回から登板した３番手・池田が乱調。２安打と四球で無死満塁の窮地を背負って降板すると、続く４番手・柳川も渡辺、村林に連
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