ボートレース尼崎の「第５６回琴浦賞競走」が１７日に開幕する。今井貴士（４０＝福岡）は３節連続優出と好調モードで乗り込んできたが、エンジン抽選で引き当てた３１号機は２連率２５％で前節の準優勝戦では転覆→帰郷と不安要素たっぷり。特訓の感触についても「班で出て行くような感じはなかったし、正直に言ってエンジンのパワーは『う〜ん？』って感じでした」と物足りない表情で説明した。「まずはペラを叩いてどこまで