「並外れたスキルが彼をスーパースターに」米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が「ドライビングアスリート」として関わるドイツの超高級車「ポルシェ」が、公式Webサイトで大谷の思いを引き出したインタビューを世界展開している。その中にはポルシェの最新「タイカンS」のハンドルを握り、優しくほほ笑む大谷の写真も。あまりのゴージャス感に海外のファンからは「ポルシェは彼らを代表する素晴らしい人材を見つけた」との賛