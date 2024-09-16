YouTubeチャンネル「元野良猫チャチャとR me」に投稿されたのは、保護猫のチャチャくんと飼い主さんのある日のお散歩の様子。チャチャくんはとにかくいろいろなところの「ニオイ」が気になるようです。行く先々でニオイを嗅いでは『くさ顔』を披露するチャチャくんの表情に、コメントでは「永久保存版！」「いい顔するなぁー」など絶賛の声が上がり、記事執筆時点で4.1万再生を超える反響がありました。 ニオイを探し歩く