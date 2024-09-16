最初からギスギスした人間関係を望んでいる人などいません。しかし、お互いの相性によってはそうなってしまうもの。今回は、筆者が「嫌味な姑を持ってしまった友人」から聞いたエピソードです。 事あるごとにマウントをとってくる姑 この事件以降、姑が私に対して「経済格差マウント」をとってくることはなくなりました。しかし、散々言われた嫌味は忘れられないもの。今後は近すぎない距離でお付き合いしていこう