お笑い芸人・はるかぜに告ぐが、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、遅刻したとき「素直に謝る」か「ウソの言い訳をする」のどちらかを調査した。左から、はるかぜに告ぐのとんず、一色といろこの日のメッセージテーマが「ウソ」だったことから、“遅刻やドタキャンなどの言い訳に使うウソ”に関するメッセージを紹介。メッセージには、「友人にカラ