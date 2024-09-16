テレビ東京の田中瞳アナウンサー（28）が初めてのフォト＆エッセイ「瞳のまにまに」（講談社）を発売することが16日、わかった。発売予定日は11月20日。 【写真】至近距離でも透明感あふれる先行カットいつのと違う田中アナの表情にドキッ！ 現在、同局の経済ニュース番組「WBS（ワールドビジネスサテライト）」や、バラエティ番組「モヤモヤさまぁ～ず2」のアシスタントとして人気を博している田