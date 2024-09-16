◆大相撲秋場所９日目（１６日、東京・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭５枚目・宇良（木瀬）に押し出され、３敗に後退した。大関・豊昇龍（立浪）は、小結・平戸海（境川）をすくい投げ、ともに５勝４敗となった。関脇・霧島（音羽山）は、西前頭５枚目・湘南乃海（高田川）を寄り切り、勝ち越し。１敗を守った。関脇・阿炎（錣山）は、東前頭４枚目・正代（時津風）に突き落とされ、７敗目となった。大関