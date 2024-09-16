Bリーグ1部の千葉Jに加入した日本代表の渡辺雄太（29）が16日、新本拠地ららアリーナ東京ベイで開催されたソウルSKとのプレシーズンマッチに出場し、95―82の勝利に貢献した。15日のSR渋谷戦は65―72で敗れており、デビュー2戦目で初白星。15分3秒プレーし、8得点、4リバウンドを記録した。第2Qには速攻から得点を重ね「速い展開からのプレーは僕が得意とするところ。ああいう形は今後も増やしていきたい」とうなずいた。次