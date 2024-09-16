高知労働局が発表した雇用失業情勢によりますと、今年7月の高知県内の有効求人倍率は、前の月を0.04ポイント上回り1.08倍で、4か月ぶりの増加となりました。新規求人数は、5157人で前の年の同じ月に比べ53人増え、9か月ぶりの増加。正社員の有効求人倍率は、前の年の同じ月を0.03ポイント上回り0.85倍となりました。産業別にみた有効求人倍率は、運輸業・郵便業など6つの業種で増加。生活関連サービス業・娯楽業など7つの業