中国国際サービス貿易交易会、デジタル貿易の潜在力際立つ13日、中国国際サービス貿易交易会の会場に展示された有人eVTOL（電動垂直離着陸機）。（北京＝新華社記者/魏夢佳）【新華社北京9月16日】中国北京市で12〜16日まで開催されているサービス産業の展示会「中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）」では、4K高精細デジタルヒューマンや手術ロボット、人型ロボットなど、新たな質の生産力（科学技術イノベーションが主導し、