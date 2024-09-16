俳優の松本若菜が主演、SixTONESの松村北斗が共演する、TBS系火曜ドラマ『西園寺さんは家事をしない』（毎週火曜後10：00）の最終回（17日）に向けて、岩崎愛奈プロデューサーがコメントを寄せた。【写真多数】松本若菜、松村北斗、津田健次郎ら…豪華キャストを紹介！原作は『ホタルノヒカリ』などを手掛けた、ひうらさとる氏による同名コミック（講談社『BE・LOVE』連載）。徹底して家事をしない主人公・西園寺さんと、年