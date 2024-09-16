9月15日に金沢市のアイスリンクで開催された「能登半島地震復興支援チャリティー演技会〜挑戦チャレンジ〜」。会場は無観客で、被災地である珠洲市と輪島市、七尾市、志賀町でパブリックビューイングが開催された。また、映像配信サービス「Lemino」を通して有料配信を実施し、その収益は石川県に寄付される。 『春よ、来い』を披露した羽生結弦©Yaguchi Toru「僕自身、現役時代のひとつの大きな目的として、オリンピッ