◇セ・リーグ広島2−11DeNA（2024年9月16日マツダ）3位・広島は投手陣が11失点を喫し、4位・DeNAに2−11で敗戦。DeNAに1ゲーム差と迫られた。2位・阪神がヤクルトに勝ったため、阪神とのゲーム差は3に広がった。前日は秋山への死球をきっかけに広島・新井監督が激高。DeNA・ウィックともめるなど乱闘騒ぎが勃発。警告試合となった。そんな中で迎えた一戦。11勝目を目指した右腕・森下が先発登板。2回に5失点するなど5