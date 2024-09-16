TBS系で23日放送の『CDTVライブ！ライブ！』（後6：30〜9：00）出演アーティスト第2弾と披露する楽曲が16日、発表された。【写真】Number_iら…豪華な第1弾アーティスト陣Awichは、今話題のドラマのために書き下ろした楽曲「Are you serious?」のフルサイズ歌唱が決定。さらに、この夏大いに音楽シーンを賑わせたこっちのけんとが登場。“沼ソング”として話題の楽曲「はいよろこんで」をフルサイズで届ける。若い世代から高い