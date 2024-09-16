テレビ東京・田中瞳アナ（28）が、初のフォト＆エッセイ『瞳のまにまに』（講談社）を11月20日に発売する。【先行カット】透明感あふれる笑顔の田中瞳アナ田中アナが5年間のアナウンサー生活で出会ったヒト、コト、モノにまつわる書き下ろしエッセイを20篇近く収録。豪華ゲストたちと対談する中で、田中アナ本人でさえ自覚していない一面が明らかにされる「ヒト編」、テレビ東京を代表する経済ニュース番組『WBS』のフィールド