◇プロ野球セ・リーグ DeNA11-2広島(16日、マツダスタジアム)4位DeNAは3位の広島に勝利しゲーム差を「1」に縮めました。2回に、タイムリーヒットで勝ち越し点を含む猛打賞2打点の成績を収めた伊藤光選手がヒーローインタビューに登場しました。「久しぶりの打席だったのでおもいきっていきました。チャンスだったので見てる場合じゃないなと思って、手を出せば何か起きるとおもってやってよかった」と打席を振り返ります。いつも東